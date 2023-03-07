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19:15, 7 марта 2023Экономика

Казахстан столкнулся с проблемами в замещении российской нефти для Европы

Bloomberg: Казахстан столкнулся с проблемами при поставках нефти в Европу

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстан не смог найти достаточно нефти для поставок европейским партнерам через трубопровод «Дружба». О том, что республика столкнулась с рядом проблем, пытаясь заместить выпавшие объемы из России, сообщает Bloomberg.

В государственном операторе «Казтрансойл» сообщили, что в первом квартале 2023 года Германия получит на 90 процентов меньше нефти, чем планировалось изначально. Несмотря на заявления министра энергетики Болата Акчулакова, что страна может увеличить ежегодные поставки до шести миллионов тонн, ей едва удалось найти для Берлина 20 тысяч тонн.

С конца февраля добыча нефти в Казахстане снизилась на 100 тысяч баррелей в день. Даже после ремонта на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз вернуться к прежним объемам добычи не удалось.

К северной ветке «Дружбы» подключены два нефтеперерабатывающих завода в Восточной Германии, а также заводы в Польше, а к южной — предприятия Венгрии, Словакии и Чешской Республики. Этот нефтепровод удобен для европейских покупателей, так как сырье, поступающее в систему от разных поставщиков, смешивается в однородный экспортный сорт.

Brent от TradingView

В конце 2022 года компания «Казтрансойл» зарезервировала дополнительные мощности «Дружбы» на 2023 год для транзита в ФРГ в объеме 1,2 миллиона тонн. 300 тысяч тонн казахский оператор собирался поставить в первом квартале.

Прокачку казахской нефти для Германии осуществляет российская компания «Транснефть». Одобрение на эти поставки в январе 2023 года выдало Минэнерго России.

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Вячеслав Агапов
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