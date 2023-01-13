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10:56, 13 января 2023Экономика

Россия разрешила Казахстану поставить нефть в Германию через «Транснефть»

Минэнерго России разрешило Казахстану поставить нефть в Германию через «Транснефть»

Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Казахстанский оператор «КазТрансОйл» поставит в Германию 300 тысяч тонн нефти в первом квартале этого года по системам нефтепроводов «Транснефти». Разрешение было выдано Минэнерго России, заявила пресс-служба «КазТрансОйл».

В компании пояснили, что поставка 300 тысяч тонн нефти есть в графике транзита нефти государств-участников СНГ через территорию России.

Brent от TradingView

В декабре 2022 года сообщалось, что за 2023 год Казахстан планирует поставить Германии 1,2 миллиона тонн сырья. В начале января министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Россия поддержала транзит в Германию казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Он отметил, что в Казахстане не ждут по этому вопросу каких-либо осложнений. Министр добавил, что больших проблем с Москвой у Астаны «в отношении прокачки никогда не было».

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Платон Щукин
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