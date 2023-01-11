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07:53, 11 января 2023Бывший СССР

Казахстан заявил о поддержке Россией транзита нефти в Германию

Министр энергетики Казахстана Акчулаков: Россия поддержала транзит нефти по «Дружбе» в ФРГ
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Россия поддержала транзит в Германию казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба». Его слова передает РИА Новости.

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из России, пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем», — поделился Акчулаков. Он отметил, что в Казахстане не ждут по этому вопросу каких-либо осложнений. Министр добавил, что больших проблем с Москвой у Астаны «в отношении прокачки никогда не было».

В декабре 2022 года сообщалось, что за 2023 год Казахстан планирует поставить ФРГ 1,2 миллиона тонн сырья. О том, что Россия готова одобрить заявку Казахстана на транспортировку нефти в Германию, говорил и российский вице-премьер Александр Новак.

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Марина Совина
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