Россиянкам назвали простые способы улучшить состояние кожи после зимы

Дерматолог Светлана Студеникина: после зимы нужно использовать косметику с АНА-кислотами

Врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина назвала россиянкам простые способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи после зимы. Соответствующий комментарий доктора поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 7 марта.

По словам специалиста, в холодное время года ветер, горячий воздух в помещениях и постоянные перепады температур снижают уровень влаги в коже. Под воздействии этих факторов появляются шелушения, морщины и покраснения. При этом тон лица становится тусклым и неровным. Однако кожа обладает способностью самостоятельно восстанавливаться за счеттургора. «Упругость дермы поддерживают белковые структуры — коллаген и эластин, а также гиалуроновая кислота. Она обеспечивает водный баланс и, находясь между волокнами коллагена и эластина, создает каркас в дерме», — объяснила Студеникина.

Для того, чтобы улучшить внешний вид кожи после зимы, эксперт посоветовала использовать средства с АНА-кислотами, которые стимулируют выработку коллагена и эластина, отшелушивают омертвевшие клетки и улучшают цвет лица. Также нужно включить в уход косметику с коллагеном, мочевиной, антиоксидантами (витаминами С, P, селеном, гидрофиксаторами), глицерином и гиалуроновой кислотой. Вдобавок дерматолог порекомендовала присмотреться к продуктам с пантеоном, ниацинамидом и ретинолом, поскольку данные компоненты способствуют обновлению, регенерации кожи и сокращают морщины.

Во время применения упомянутых средств могут возникнуть непереносимость каких-либо компонентов и аллергическая реакция, отметила собеседница издания. В связи с этим она предупредила о необходимости тестировать каждый продукт на чувствительных участках кожи.

В заключение Студеникина напомнила о постоянном использовании косметики с SPF, восполнении дефицита витаминов и микроэлементов, а также правильном и сбалансированном питании.

В феврале консультанты косметического бренда Clinique перечислили три простых способа предотвратить старение кожи. По словам специалистов, нанесение солнцезащитного крема должно стать неизменной ежедневной привычкой, независимо от оттенка кожи и количества проведенного под воздействием солнечных лучей времени.