Перечислены три простых способа предотвратить старение кожи

В Clinique посоветовали наносить солнцезащитный крем для предотвращения старения кожи

Консультанты косметического бренда Clinique перечислили три простых способа предотвратить старение кожи. Соответствующие комментарии приводит Express.co.uk.

По словам специалистов, нанесение солнцезащитного крема должно стать неизменной ежедневной привычкой, независимо от оттенка кожи и количества проведенного под воздействием солнечных лучей времени. «Ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и окна, поэтому даже 10-15 минут пребывания под ними могут нанести вред», — объяснили они.

Помимо этого, эксперты посоветовали использовать дневной крем с SPF-защитой. Причем, как утверждают в бренде, наносить средства от солнца необходимо каждые два часа. «Кроме того, убедитесь, что вы наносите продукт повторно каждый раз после потоотделения или купания», — добавили они.

В заключение консультанты порекомендовали ежедневно очищать и увлажнять кожу, а также отшелушивать омертвевший слой ее клеток. «Эти три важных этапа ухода позволят предотвратить появление глубоких морщин на лице, возникающих из-за стресса и различных факторов окружающей среды», — подчеркнули специалисты.

В январе дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер перечислила четыре способа предотвратить старение кожи, которые необходимо применять с 20 лет. Так, врач порекомендовала добавить в рацион питания витамин С, поскольку он является антиоксидантом и защищает клетки от повреждений.