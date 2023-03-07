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22:42, 7 марта 2023Россия

Всех посетителей колеса обозрения в Москве эвакуировали

В «Солнце Москвы» заявили о благополучной эвакуации всех посетителей колеса обозрения

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Всех посетителей колеса обозрения «Солнце Москвы» благополучно эвакуировали, передает Telegram-канал «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

Никто из гостей аттракциона не пострадал. «В связи с верховым снежным ветром произошло налипание на датчик, отвечающий за безопасность. Колесо приостановилось в соответствии с регламентом производителя для снятия пассажиров в режиме "ручного прокручивания"», — объяснили инцидент в пресс-службе.

Одна из посетительниц колеса обозревания по имени Александра также рассказала журналистам, что всех гостей спустили на землю. Представители компании вручили им подарки.

О том, что колесо обозрения на территории ВДНХ остановилось с людьми в кабинках, стало известно вечером во вторник, 7 марта.

Аналогичный случай в январе случился в Челябинске: шесть человек застряли на 73-метровом колесе обозрения и были эвакуированы.

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Марина Совина
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