Наташа Королева назвала отличие москвичей от жителей других городов

Певица Наташа Королева назвала темп жизни отличием москвичей от жителей других городов

Певица Наташа Королева сравнила москвичей и жителей других городов. Она назвала главное отличие люди из столицы в интервью для «Москвич Mag».

По словам Королевой, основная особенность столичных жителей — это темп жизни. «Москвичи всегда в темпе и ритме города — быстрые, дерганые и озабоченные. Потому что наш город — огромный мегаполис, резкий, бурлящий и быстрый. Наверное, поэтому многие люди страдают аритмией в Москве», — отметила Королева.

Певица также сравнила российскую столицу с мегаполисами в других странах. Одним из преимуществ она считает московские рестораны. Как рассказала Королева, они не уступают заведениям в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, а в некоторых случаях даже дают фору.

В феврале российский режиссер Владимир Котт высказался о недостатках Москвы: он сравнил точечную застройку с адом. Котт добавил, что предпочел бы остановить все новые стройки в городе, будь у него такая возможность. Помимо этого, режиссер хотел бы выделить в городе несколько неприкосновенных зон, где нельзя будет трогать здания.