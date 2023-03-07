Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:25, 7 марта 2023Среда обитания

Наташа Королева назвала отличие москвичей от жителей других городов

Певица Наташа Королева назвала темп жизни отличием москвичей от жителей других городов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Наташа Королева сравнила москвичей и жителей других городов. Она назвала главное отличие люди из столицы в интервью для «Москвич Mag».

По словам Королевой, основная особенность столичных жителей — это темп жизни. «Москвичи всегда в темпе и ритме города — быстрые, дерганые и озабоченные. Потому что наш город — огромный мегаполис, резкий, бурлящий и быстрый. Наверное, поэтому многие люди страдают аритмией в Москве», — отметила Королева.

Певица также сравнила российскую столицу с мегаполисами в других странах. Одним из преимуществ она считает московские рестораны. Как рассказала Королева, они не уступают заведениям в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, а в некоторых случаях даже дают фору.

В феврале российский режиссер Владимир Котт высказался о недостатках Москвы: он сравнил точечную застройку с адом. Котт добавил, что предпочел бы остановить все новые стройки в городе, будь у него такая возможность. Помимо этого, режиссер хотел бы выделить в городе несколько неприкосновенных зон, где нельзя будет трогать здания.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о контроле почти половины Артемовска российскими силами
Россиянин пробыл в Турции дольше положенного и нашел неожиданную выгоду в штрафе
Гинеколог развеяла миф о невозможности забеременеть во время менструации
Наташа Королева назвала отличие москвичей от жителей других городов
Доходы главных российских вузов от научных разработок не оправдали ожиданий
Россиянка оставила двухлетнего ребенка няне и пропала
Российские военкоматы начнут выдавать добровольцам удостоверения ветеранов
Россиянкам назвали простые способы улучшить состояние кожи после зимы
Опубликовано фото букетов от сотрудников МЧС пассажиркам столичного метро
Россиянин пропал в горах Красноярского края
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.