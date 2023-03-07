Сотрудник МВД и его друзья забили косулю и попали под следствие

В Красноярском крае 40-летний полицейский с двумя товарищами незаконно забил косулю

В Красноярском крае 40-летний полицейский с двумя друзьями незаконно забил косулю. Об этом во вторник, 7 марта сообщает Telegram-канал Krash Mash.

По данным ведомства, они собрались на охоту, взяли четыре ружья, патроны и поехали в район поселка Орга. В конечном итоге браконьеров заметили и остановили. У них изъяли мясо добытого животного, патроны и снегоход.

Отмечается, что мужчины не признают вину. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Ранее стало известно, что уголовное дело о незаконной охоте возбудили по факту убийства неустановленными браконьерами 26 краснокнижных оленей на Сахалине.