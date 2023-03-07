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09:16, 7 марта 2023Силовые структуры

Сотрудник МВД и его друзья забили косулю и попали под следствие

В Красноярском крае 40-летний полицейский с двумя товарищами незаконно забил косулю

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае 40-летний полицейский с двумя друзьями незаконно забил косулю. Об этом во вторник, 7 марта сообщает Telegram-канал Krash Mash.

По данным ведомства, они собрались на охоту, взяли четыре ружья, патроны и поехали в район поселка Орга. В конечном итоге браконьеров заметили и остановили. У них изъяли мясо добытого животного, патроны и снегоход.

Отмечается, что мужчины не признают вину. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Ранее стало известно, что уголовное дело о незаконной охоте возбудили по факту убийства неустановленными браконьерами 26 краснокнижных оленей на Сахалине.

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Екатерина Власова
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