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08:48, 7 марта 2023Силовые структуры

В российском регионе хозяин гостиничного комплекса застрелил из ружья работника

В Красноярском крае 44-летний хозяин базы отдыха застрелил своего работника за оскорбление

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Красноярском крае 47-летний местный житель обвиняется в убийстве 44-летнего работника. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 25 февраля пьяный хозяин гостиничного комплекса в поселке Ангарский начал ссориться с сотрудником базы отдыха. Тот оскорбил начальника. Тогда мужчина сел на снегоход, приехал к другу, взял ружье, вернулся в гостиницу и выстрелил в живот обидчику, нанеся смертельное ранение.

Вскоре фигуранта задержали и поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Подмосковье пьяный мужчина убил нейрохирурга и попытался отрезать ему голову.

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Екатерина Власова
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