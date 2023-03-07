В российском регионе хозяин гостиничного комплекса застрелил из ружья работника

В Красноярском крае 44-летний хозяин базы отдыха застрелил своего работника за оскорбление

В Красноярском крае 47-летний местный житель обвиняется в убийстве 44-летнего работника. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 25 февраля пьяный хозяин гостиничного комплекса в поселке Ангарский начал ссориться с сотрудником базы отдыха. Тот оскорбил начальника. Тогда мужчина сел на снегоход, приехал к другу, взял ружье, вернулся в гостиницу и выстрелил в живот обидчику, нанеся смертельное ранение.

Вскоре фигуранта задержали и поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Подмосковье пьяный мужчина убил нейрохирурга и попытался отрезать ему голову.