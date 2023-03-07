Венгрия опровергла подготовку ВСУ

Минобороны Венгрии заявило о лечении раненых солдат ВСУ, а не их военной подготовке

Будапешт не занимается подготовкой Вооруженных сил Украины (ВСУ), опровергли данные в Минобороны Венгрии. Об этом сообщает портал Telex.

«Министерство обороны ответило, что венгерские оборонные силы принимают участие в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей и что раненых украинских солдат лечили в Венгрии», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Будапешт поддерживает мир и выступает против шагов, который ведут к эскалации военного конфликта. Именно поэтому венгерские власти отказались посылать на Украину оружие и солдат.

Ранее Венгрия попросила Европейский союз и США не относиться к поставкам оружия Украине как к соревнованию. Именно Европа ощущает на себе негативные последствия конфликта, подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.