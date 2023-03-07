Путешествующим с ручной кладью туристам раскрыли правильный способ сбора вещей

TikTok-блогерша Эсперанса показала способ сбора вещей в рюкзак или чемодан по слоям

Заядлая путешественница поделилась лайфхаком, помогающим собрать все необходимые вещи в рюкзак или небольшой чемодан для ручной клади. Свой способ она раскрыла на видео в TikTok, на ролик обратили внимание в Express.

Блогерша Ния Эсперанса (Niya Esperanza) показала, что на дно сумки кладет самый большой предмет гардероба, например, объемный свитер или джемпер. Далее путешественница советует уложить остальные вещи послойно плоскими стопками, разглаживая ткань руками.

В конце вещи нужно накрыть свободным краем первого предмета гардероба, лежащего на дне, сложив пополам. По словам девушки, это позволит освободить достаточно свободного места около бортов сумки для размещения других мелких атрибутов и аксессуаров, например носков, нижнего белья, футболок и шорт.

В феврале путешественница Лиза Гарсия назвала туристам самую необходимую в чемодане вещь. По словам девушки, в каждую поездку она берет с собой запасной мобильный телефон — это не раз помогало ей в непредвиденных обстоятельствах.