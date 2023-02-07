Заядлая путешественница назвала самую необходимую в чемодане вещь

Тревел-блогерша посоветовала всегда брать с собой в путешествия запасной мобильный телефон

Заядлая путешественница Лиза Гарсия (Lisa Garcia), которая ведет тревел-блог Practical Wanderlust, назвала туристам самую необходимую в чемодане вещь. Она посоветовала всегда брать с собой в поездки мобильный телефон, передает The Sun.

По словам девушки, в каждое путешествие она берет с собой запасное устройство связи, поскольку это не раз помогало ей во время непредвиденных обстоятельств. «Невозможно посчитать, сколько в поездках наши телефон ломались или, что еще хуже, были украдены, — отметила она. — Это случалось так часто, что мы уже давно привыкли на всякий случай класть наши старые мобильные телефоны на дно наших чемоданов».

Блогерша рассказала, что во время путешествия в Колумбию со своим молодым человеком, который работает учителем, и 16 учениками они также брали с собой запасные устройства связи. «Мы взяли в общей сложности четыре резервных телефона. И они оба были использованы — двумя воспользовались сопровождающие группы, которые не могли разблокировать свои телефоны, чтобы использовать их с сим-картами за границей, и двое учеников, чьи телефоны были либо сломаны, либо украдены», — добавила Гарсия.

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