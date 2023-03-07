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14:12, 7 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко пообещал не втягивать Белоруссию в конфликт на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко пообещал, что страну не втянут в конфликт на Украине

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия не будет втянута в вооруженный конфликт на Украине, в который фактически уже участвуют европейские страны. С таким обещанием выступил президент республики Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

По словам главы государства, политики, которые «бросают этот вызов» Минску и работают «по команде американцев», не сумеют заставить страну погрузиться в боевые действия.

«Вы заблуждаетесь. (...) У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать», — сообщил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что в республике задержали причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи. Он уточнил, что мужчина, являясь IT-специалистом, был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году.

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Алевтина Запольская
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