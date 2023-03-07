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16:02, 7 марта 2023Россия

В Москве ребенок проглотил 12 магнитов

Московские хирурги прооперировали ребенка, проглотившего 12 магнитов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве ребенок проглотил 12 магнитов, его прооперировали столичные врачи. Об этом говорится в Telegram-канале Детской городской больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского.

В состав операционной бригады вошли детские урологи-андрологи и детские хирурги. На опубликованной фотографии можно увидеть ряд из 12 примагнитившихся друг к другу разноцветных шариков, извлеченных из пищеварительного тракта пациента.

Это не первый случай в практике врачей больницы, пояснили в пресс-службе медучреждения. Тяжелые последствия могут вызвать даже два оказавшихся в организме ребенка магнита, отметили там. В больнице добавили, что магниты глотают и маленькие дети, и подростки — последние якобы таким образом соревнуются друг с другом.

В феврале полуторагодовалый житель Челябинска проглотил связку ключей. Для извлечения инородного тела из желудка ребенка потребовалась операция под общим наркозом.

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Алан Босиков
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