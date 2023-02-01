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11:16, 1 февраля 2023Россия

Полуторагодовалый российский ребенок проглотил связку ключей

В Челябинске полуторагодовалый ребенок проглотил связку ключей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Челябинске хирурги спасли жизнь полутарагодовалому ребенку, который случайно проглотил связку из двух ключей. Об этом сообщается в группе местной областной детской больницы во «ВКонтакте».

К российским врачам обратились родители. Российские медики сделали рентген и обнаружили в желудке инородное тело, которое ребенок случайно проглотил во время игры. Ключи извлекли под общим наркозом.

«Если вы увидели, что ребенок проглотил металлический предмет, сразу вызывайте скорую: инородное тело может окислиться в желудке. Если проглочен неметаллический предмет, наблюдаем за состоянием ребенка», — предупредила заведующая эндоскопическим отделением ЧОДКБ Татьяна Лещева.

В январе стало известно, что в поселке Урай в Свердловской области трехлетний ребенок на приеме у врача проглотил стоматологический бор. Мальчику сделали рентген и установили, что медицинское приспособление осталось у него в желудке.

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Евгения Куликова
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