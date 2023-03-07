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12:15, 7 марта 2023Путешествия

Популярная страна Азии захотела увеличить срок безвизового пребывания россиян

В Малайзии захотели увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 дней

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Власти Малайзии захотели увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране до 90 дней. Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах малазийского посольства в Москве Джохан Арифф бин Абдул Разак.

По словам высокопоставленного дипломата, власти популярной страны Азии уже рассматривают возможность расширения безвизового режима с Россией. «Я думаю, что в настоящее время безвизовый режим обсуждается с целью продления периода, на время которого не нужна виза, с 30 до 60 или даже 90 дней», — пояснил он.

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Ранее в марте стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов подчеркнул, что проработка проектов документов ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

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Фариза Бацазова
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