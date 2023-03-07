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03:43, 7 марта 2023Бывший СССР

Российские военные продавили оборону ВСУ южнее Марьинки

«Военкоры РВ»: российские военные продавили оборону ВСУ южнее Марьинки и штурмуют Победу

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские бронегруппы и штурмовая пехота продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее райцентра Марьинки и ведут штурм населенного пункта Победа в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Сообщается, что российские военные ворвались на окраины поселка и взяли штурмом первые здания. В случае падения Победы оборона украинской армии южнее Марьинки начнет «сыпаться».

В самой Марьинке российские войска с боями продвигаются вперед, продвинувшись по улице Каштановой и ведя позиционные бои в других районах.

Ранее сообщалось, что в результате удачных наступательных действий российские военные значительно продвинулись на Марьинском направлении, ставя под угрозу оборону украинских подразделений на юго-западной окраине Марьинки в ДНР.

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Марина Совина
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