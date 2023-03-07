69-я параллель
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17:46, 7 марта 202369-я параллель

Российский блогер добрался до Арктики на 42-летнем «Москвиче»

Самарский блогер доехал из Твери в Новый Уренгой на автомобиле «Москвич» 1981 года выпуска

Фото: Алексей Жирухин / «Дзен»

Самарский блогер Алексей Жирухин доехал до Нового Уренгоя из Твери на автомобиле «Москвич» 1981 года выпуска, преодолев около четырех тысяч километров. Об этом пишет «ФедералПресс».

Жирухин и его команда не стали модернизировать автомобиль перед поездкой в Арктику: по их словам, 42-летний «Москвич» отправился в путь с неисправной печкой. Этот недостаток пришлось компенсировать покупкой валенок ехавшему на заднем сиденье пассажиру. Начавший сбоить по дороге двигатель удалось отремонтировать своими силами, а в починке карбюратора помог пермский «чародей-карбюраторщик».

Российский блогер предполагал, что самый тяжелым испытанием для «Москвича» станут зимники. С этой целью он и его коллеги заранее приготовили несколько лопат на случай, если придется откапывать автомобиль. Однако за время своего пути они ни разу не застряли на заснеженных дорогах и благополучно добрались до пункта назначения. Проделавший весь маршрут «Москвич» останется в Новом Уренгое до лета.

По словам блогера, поездка принесла ему массу положительных эмоций и дала опыт, отличный от поездок на современных внедорожниках. «Когда едешь на "Москвиче", может случиться все что угодно», — отметил он.

В феврале в Якутии стартовал заезд «Север рядом. Якутскими тропами». Участникам экспедиции предстояло пройти маршрут по землям Арктики на российских вездеходах «Бурлак», рабочие испытания которых были одной из заявленных целей заезда. Экспедиция завершилась 5 марта, пройденный маршрут составил почти три тысячи километров. Во время заезда участники помогли оленеводу, оказавшемуся в затруднительном положении.

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Алан Босиков
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