Российский блогер добрался до Арктики на 42-летнем «Москвиче»

Самарский блогер доехал из Твери в Новый Уренгой на автомобиле «Москвич» 1981 года выпуска

Самарский блогер Алексей Жирухин доехал до Нового Уренгоя из Твери на автомобиле «Москвич» 1981 года выпуска, преодолев около четырех тысяч километров. Об этом пишет «ФедералПресс».

Жирухин и его команда не стали модернизировать автомобиль перед поездкой в Арктику: по их словам, 42-летний «Москвич» отправился в путь с неисправной печкой. Этот недостаток пришлось компенсировать покупкой валенок ехавшему на заднем сиденье пассажиру. Начавший сбоить по дороге двигатель удалось отремонтировать своими силами, а в починке карбюратора помог пермский «чародей-карбюраторщик».

Российский блогер предполагал, что самый тяжелым испытанием для «Москвича» станут зимники. С этой целью он и его коллеги заранее приготовили несколько лопат на случай, если придется откапывать автомобиль. Однако за время своего пути они ни разу не застряли на заснеженных дорогах и благополучно добрались до пункта назначения. Проделавший весь маршрут «Москвич» останется в Новом Уренгое до лета.

По словам блогера, поездка принесла ему массу положительных эмоций и дала опыт, отличный от поездок на современных внедорожниках. «Когда едешь на "Москвиче", может случиться все что угодно», — отметил он.

В феврале в Якутии стартовал заезд «Север рядом. Якутскими тропами». Участникам экспедиции предстояло пройти маршрут по землям Арктики на российских вездеходах «Бурлак», рабочие испытания которых были одной из заявленных целей заезда. Экспедиция завершилась 5 марта, пройденный маршрут составил почти три тысячи километров. Во время заезда участники помогли оленеводу, оказавшемуся в затруднительном положении.