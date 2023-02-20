Тысячекилометровый заезд на вездеходах по Арктике стартовал в российском городе

Тысячекилометровый заезд на вездеходах по Арктике стартовал в Якутске

В Якутске стартовала экспедиция, участникам которой предстоит преодолеть тысячу километров по Арктике на вездеходах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Путешественники отправились в поход прямо с центральной площади города — Комсомольской. Участникам тысячекилометрового заезда на вездеходах предстоит посетить десять населенных пунктов.

Среди целей экспедиции — проверка вездехода «Бурлак» на прочность на разных видах рельефа, а также испытания российской коротковолновой радиостанции «Эрэл». Полученные в ходе экспедиции данные будут использоваться в том числе и сотрудниками МЧС — вездеходы «Бурлак» вскоре будут поставлять спасателям.

«В этом году планируется поставка двух "Бурлаков" непосредственно в наш арктический пожарно-спасательный отряд главного управления», — цитирует агентство слова первого замначальника ГУ МЧС по Якутии Виталия Немцова.

Ранее сообщалось, что россиянина благословили на «самый экстремальный поход» в стране. Расстояние в 800 километров он решил преодолеть на лошади.