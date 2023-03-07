Власти Антигуа и Барбуды продадут яхту российского миллиардера

Власти Антигуа и Барбуды продадут яхту, владельцем которой назвали российского миллиардера

Власти Антигуа и Барбуды решили продать яхту, владельцем которой США назвали российского миллиардера Андрея Гурьева. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о суперъяхте Alfa Nero стоимостью 81 миллион долларов (6,1 миллиарда рублей), которая с февраля 2022 года находится в Антигуа. Отмечается, что судно выставят на аукцион, если хозяин не объявится в течение десяти дней. Американские власти считают, что яхтой владеет российский олигарх, попавший под санкции Запада из-за спецоперации России на Украине.

Известно, что Гурьев полностью отрицает упомянутые заявления США.

В апреле 2022 года стало известно, что яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрывают на Мальдивах. Среди них, например, была обнаружена суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.