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18:07, 7 марта 2023Ценности

Власти Антигуа и Барбуды продадут яхту российского миллиардера

Власти Антигуа и Барбуды продадут яхту, владельцем которой назвали российского миллиардера

Фото: imageBROKER.com / Globallookpress.com

Власти Антигуа и Барбуды решили продать яхту, владельцем которой США назвали российского миллиардера Андрея Гурьева. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о суперъяхте Alfa Nero стоимостью 81 миллион долларов (6,1 миллиарда рублей), которая с февраля 2022 года находится в Антигуа. Отмечается, что судно выставят на аукцион, если хозяин не объявится в течение десяти дней. Американские власти считают, что яхтой владеет российский олигарх, попавший под санкции Запада из-за спецоперации России на Украине.

Известно, что Гурьев полностью отрицает упомянутые заявления США.

В апреле 2022 года стало известно, что яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрывают на Мальдивах. Среди них, например, была обнаружена суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.

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Карина Черных
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