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16:32, 7 марта 2023Россия

Отравившийся мухоморами депутат обещал побаловать себя грибами

Отравившийся мухоморами депутат Денис Терехов обещал подписчикам побаловать себя грибами

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Отравившийся мухоморами депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов обещал подписчикам побаловать себя грибами. Об этом он писал в своем Telegram-канале «Да! Терехов».

Из блога депутата следует, что последнее время он держал строгую диету и занимался спортом — регулярно публиковал фотографии со снарядами и принимаемой пищей. В начале февраля он сообщил, что не будет питаться вовсе и сопроводил снимок графина с водой подписью «мой рацион на ближайшие 10-12(14) дней».

Из «традиционного зимнего лечебного голодания» он выходил, питаясь соками и смузи. К 8 марта он обещал вернуться к овощам, а картошка с грибами была бы для него поощрением в конце месяца. «Еще неделю на овощных соках и фруктовых смузи. К 8 марта перейду на сырые овощи. К концу месяца можно будет и картошки с грибами», — рассказывал он подписчикам.

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Об отравлении Терехова стало известно 7 марта. Тогда сообщалось, что 44-летнего мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. О том, что причина отравления — грибы, писал Telegram-канал Shot. Эту же версию излагал портал MK.RU.

Аналогичный инцидент произошел ранее с 31-летней жительницей Москвы. После употребления мухоморов, заказанных на маркетплейсе, она попала в токсикологическое отделение с отравлением.

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Марк Леонов
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