Отравившийся мухоморами депутат обещал побаловать себя грибами

Отравившийся мухоморами депутат Денис Терехов обещал подписчикам побаловать себя грибами

Отравившийся мухоморами депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов обещал подписчикам побаловать себя грибами. Об этом он писал в своем Telegram-канале «Да! Терехов».

Из блога депутата следует, что последнее время он держал строгую диету и занимался спортом — регулярно публиковал фотографии со снарядами и принимаемой пищей. В начале февраля он сообщил, что не будет питаться вовсе и сопроводил снимок графина с водой подписью «мой рацион на ближайшие 10-12(14) дней».

Из «традиционного зимнего лечебного голодания» он выходил, питаясь соками и смузи. К 8 марта он обещал вернуться к овощам, а картошка с грибами была бы для него поощрением в конце месяца. «Еще неделю на овощных соках и фруктовых смузи. К 8 марта перейду на сырые овощи. К концу месяца можно будет и картошки с грибами», — рассказывал он подписчикам.

Об отравлении Терехова стало известно 7 марта. Тогда сообщалось, что 44-летнего мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. О том, что причина отравления — грибы, писал Telegram-канал Shot. Эту же версию излагал портал MK.RU.

Аналогичный инцидент произошел ранее с 31-летней жительницей Москвы. После употребления мухоморов, заказанных на маркетплейсе, она попала в токсикологическое отделение с отравлением.