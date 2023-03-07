В российском регионе стая бездомных собак напала на детей и попала на видео

В Свердловской области стая бездомных собак напала на детей и загнала их на горку

В Свердловской области стая бездомных собак напала на детей около детской площадки и загнала их на горку. Соответствующее видео опубликовано в группе «Жизнь Краснотурьинска» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в свердловском поселке Рудничный. На кадрах видно пять бродячих собак, которые выжидают забравшихся на горку детей.

Мать одного из школьников, которая стала свидетелем ситуации, рассказала изданию e1.ru о моменте нападения. «Собаки лаяли, сын кричал: "Мама, они нас сгрызут!" Они действительно вели себя агрессивно и пытались схватить их», — вспомнила женщина.

По ее словам, она подбежала, начала кричать и отгонять собак. Затем к ней подбежал случайный прохожий и помог ей.

Ранее нападение стаи бродячих собак на возвращавшегося из школы мальчика в Самаре попало на видео с камер наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что ребенок пытался убежать от окруживших его животных.