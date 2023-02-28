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13:57, 28 февраля 2023Россия

Нападение стаи бродячих собак на российского ребенка попало на видео

Нападение стаи бродячих собак на ребенка в Самаре попало на видео

Нападение стаи бродячих собак на возвращавшегося из школы мальчика в Самаре попало на видео с камер наружного наблюдения. Кадры появились в одной из местных групп во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Советском районе. На опубликованной записи видно, что ребенок пытался убежать от окруживших его животных, но не смог и несколько раз упал. Собак помог отпугнуть проходивший мимо россиянин.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку.

В начале февраля собака напала на двоих маленьких детей в подмосковном Пушкине. Четырехлетняя девочка получила многочисленные раны лица, ее госпитализировали.

Евгения Куликова
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Нападение стаи бродячих собак на российского ребенка попало на видео
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