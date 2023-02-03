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16:07, 3 февраля 2023Россия

Нападение собаки на двоих маленьких детей в Подмосковье попало на видео

В Пушкино собака напала на двоих маленьких детей, девочку госпитализировали

В подмосковном Пушкино собака напала на двоих маленьких детей. Момент нападения попал на видео, которое опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что пес набросился на ребенка. К ним подходит мужчина и пытается удержать собаку за поводок, но животное вырывается и налетает на проходящую мимо девочку, мужчине снова пришлось оттаскивать собаку от ребенка.

В результате нападения животного четырехлетняя девочка получила многочисленные раны лица, ее госпитализировали. Информации о состоянии пострадавшей, а также о самочувствии первого ребенка нет. Хозяин собаки на данный момент устанавливается.

Ранее в Омске на мальчика напала стая из восьми бродячих собак. Отогнать животных помог проезжавший мимо водитель. На опубликованных кадрах видно, как мужчина, заметив, что собаки окружили ребенка, заехал в автомобиле на тротуар в сквере.

Никита Абрамов
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