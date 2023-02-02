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17:14, 2 февраля 2023Россия

Спасение российского школьника от нападения стаи из восьми собак попало на видео

Спасение школьника от нападения стаи из восьми собак в Омске попало на видео

На мальчика в Омске напала стая из восьми бродячих собак. Отогнать животных помог проезжавший мимо водитель. Видеозапись с регистратора, на которую попало спасение российского школьника, публикует НТВ в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как мужчина, заметив, что собаки окружили ребенка, заехал на автомобиле на тротуар в сквере. Уточняется, что мальчик возвращался домой с тренировки.

В городской парк направили бригаду для отлова бродячих животных.

2 февраля стало известно, что гулявшие без намордников бойцовские собаки на 7-й Парковой улице на востоке Москвы напали на 36-летнюю женщину и растерзали ее пса. Ранее похожий случай произошел в Тюмени. Там собака бойцовской породы набросилась на двухлетнего мальчика в лифте жилого дома и вгрызлась ему в щеку.

Евгения Куликова
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