Бойцовская собака откусила кусок щеки двухлетнему мальчику в российском городе

В Тюмени бойцовская собака напала в лифте на двухлетнего мальчика и откусила кусок щеки

В Тюмени собака бойцовской породы напала на двухлетнего мальчика в лифте жилого дома и вгрызлась ему в щеку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам матери пострадавшего ребенка, когда они с сыном зашли в лифт, внутри уже находился их 23-летний сосед с американским стаффордширским терьером. Как утверждает женщина, собака была без намордника. В какой-то момент в кабине раздался громкий звук, и животное набросилось на мальчика. «Как цепочка забрякала, наверное, она [собака] просто кинулась на ребенка и откусила, получается, ткань саму жировую. Оторвала кусок [щеки]», — рассказала россиянка.

В результате ребенка доставили в больницу, где врачи наложили ему на щеку несколько швов.

В свою очередь хозяин собаки уверяет, что пасть терьера «была заблокирована». По его словам, питомец впервые так отреагировал на звуки в лифте. Мужчина заявил, что перед нападением животное не подавало никаких признаков агрессии, а ребенок его не провоцировал. «Там насчет изуродовали [мальчика], не изуродовали, что вообще за поспешные выводы? Ребенку наложили швы, там, может, даже шрама не останется», — прокомментировал происшествие владелец бойцовского пса.

Как рассказала мать пострадавшего мальчика, сосед уже приходил в больницу и предлагал решить ситуацию без заявления в полицию, но ему отказали. По информации SHOT, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь родители будут требовать усыпления терьера.

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