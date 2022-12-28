Алабай по кличке Камаз покусал лицо девочке на российской детской площадке

В Пензе алабай по кличке Камаз покусал лицо и голову девочке, гулявшей на детской площадке

В Пензе владельца алабая по кличке Камаз обязали выплатить денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей родителям девочки, которую собака покусала за голову и лицо. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного районного суда.

Как стало известно, 12 июля мать пострадавшей гуляла с ней и еще двумя детьми на детской площадке во дворе жилого дома. Когда ее грудному сыну захотелось пить, россиянка отошла с ним в магазин, оставив старшую 11-летнюю дочь присматривать за младшей сестрой. В это время мимо площадки проходил мужчина с алабаем, который, как установил суд, был без намордника. По неизвестной причине собака набросилась на младшего ребенка, повалила на асфальт и начала кусать за голову и лицо. При этом хозяин не вмешался и продолжал держать животное, истязавшее ребенка, на поводке, в то время, как старшая девочка пыталась вытащить свою сестру из-под разъяренной овчарки.

В результате ребенка госпитализировали с многочисленными глубокими ранами от укусов. Кроме того, девочка разбила затылок, когда падала на асфальт. В больнице ей наложили швы. В пресс-службе суда подчеркнули, что пострадавшая продолжила пить лекарства даже после выписки из медучреждения.

Выяснилось, что эта собака уже нападала на жителя Пензы, что также стало причиной судебного разбирательства. Однако подробности этого происшествия не раскрываются.

По информации из открытых источников, вес среднеазиатской овчарки, также известной как алабай, может достигать 80 килограммов, а рост — 70 сантиметров. Собак этой породы дрессируют для караульной службы и используют для охраны имущества и людей.

Агрессивные домашние собаки часто становятся причиной гибели как взрослых россиян, так и детей. 15 декабря стало известно, что два привязанных во дворе животных загрызли 68-летнюю пенсионерку в селе Хадакта Забайкальского края. Следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, домашняя собака стала причиной гибели 81-летней россиянки в Торжке Тверской области. Женщину нашли во дворе жилого дома, она скончалась от полученных травм на месте.

Похожая история произошла в октябре в Сочи. Там домашние питбультерьеры загрызли четырехлетнюю девочку. Ребенок с матерью и ее сожителем гостили в доме, принадлежащем отцу мужчины. Хозяин участка привез с собой трех бойцовских собак. В день происшествия девочка осталась вдвоем с пожилой матерью хозяина животных, которая запустила питбультерьеров в дом, где животные напали на ребенка.