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14:08, 2 февраля 2023Россия

Гулявшие без намордников бойцовские собаки напали на женщину в Москве

На востоке Москвы гулявшие без намордников бойцовские собаки напали на женщину и ее пса

Фото: Abhijit Kshirsagar / Unsplash

Бойцовские собаки, гулявшие без намордников на 7-й Парковой улице на востоке Москвы, напали на 36-летнюю женщину и растерзали ее пса. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По словам пострадавшей, она с питомцем находилась у подъезда дома. Внезапно на них набросились псы. Женщина отметила, что их владелицу она не встречала раньше на прогулке.

После происшествия москвичка написала заявление в полицию и потребовала наказать владельцев бойцовских собак. Правоохранители организовали проверку.

1 февраля сообщалось, что в Тюмени собака бойцовской породы напала на двухлетнего мальчика в лифте жилого дома и вгрызлась ему в щеку. Мальчика доставили в больницу, где врачи наложили ему несколько швов.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что сосед приходил в больницу и предлагал решить ситуацию без заявления в полицию. Семья ему отказала и обратилась в органы.

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Анна Щербакова
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