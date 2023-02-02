Гулявшие без намордников бойцовские собаки напали на женщину в Москве

На востоке Москвы гулявшие без намордников бойцовские собаки напали на женщину и ее пса

Бойцовские собаки, гулявшие без намордников на 7-й Парковой улице на востоке Москвы, напали на 36-летнюю женщину и растерзали ее пса. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По словам пострадавшей, она с питомцем находилась у подъезда дома. Внезапно на них набросились псы. Женщина отметила, что их владелицу она не встречала раньше на прогулке.

После происшествия москвичка написала заявление в полицию и потребовала наказать владельцев бойцовских собак. Правоохранители организовали проверку.

1 февраля сообщалось, что в Тюмени собака бойцовской породы напала на двухлетнего мальчика в лифте жилого дома и вгрызлась ему в щеку. Мальчика доставили в больницу, где врачи наложили ему несколько швов.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что сосед приходил в больницу и предлагал решить ситуацию без заявления в полицию. Семья ему отказала и обратилась в органы.