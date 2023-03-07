Минобороны назвало суточные потери Украины на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 75 бойцов ВСУ и склада на донецком направлении

Российские военные за сутки уничтожили более 75 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Суточные потери Киева журналистам озвучили в Минобороны России.

Там уточнили, что по украинским военным наносили артиллерийские и авиационные удары подразделения Южной группировки войск. На донецком направлении были уничтожены два танка и столько же пикапов, три боевые бронированные машины а также боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и гаубица Д-30.

Помимо этого, российские военные уничтожили американскую радиолокационную станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37 в районе Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а также склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

На донецком направления продолжаются бои за Артемовск (украинское название — Бахмут). Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, контроль над этим городом позволит Вооруженным силам (ВС) России наступать вглубь Украины. Он назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.