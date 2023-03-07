Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 7 марта 2023Россия

Минобороны назвало суточные потери Украины на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 75 бойцов ВСУ и склада на донецком направлении

Фото: Alex Babenko / Reuters

Российские военные за сутки уничтожили более 75 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Суточные потери Киева журналистам озвучили в Минобороны России.

Там уточнили, что по украинским военным наносили артиллерийские и авиационные удары подразделения Южной группировки войск. На донецком направлении были уничтожены два танка и столько же пикапов, три боевые бронированные машины а также боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и гаубица Д-30.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Помимо этого, российские военные уничтожили американскую радиолокационную станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37 в районе Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а также склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

На донецком направления продолжаются бои за Артемовск (украинское название — Бахмут). Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, контроль над этим городом позволит Вооруженным силам (ВС) России наступать вглубь Украины. Он назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Более 20 человек задержали в Белоруссии за попытку диверсии на аэродроме
Польша отказалась выдать России троих обвиняемых в особо тяжких преступлениях
В Нижнем Новгороде отменили концерт украинского рэпера
Тренер рассказала о правильной технике выполнения планки
Польша анонсировала новые военные поставки Украине
Российские войска уничтожили польскую артустановку Krab на купянском направлении
Минобороны назвало суточные потери Украины на донецком направлении
ВСУ потеряли более 60 человек на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны доложило о сбитом украинском Су-24 в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.