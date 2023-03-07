Российские разработчики софта рассказали о нежелании инженеров им пользоваться

«Ъ»: разработчики попросили не допустить лицензирования иностранного ПО для инженеров

Ассоциация «Отечественный софт», объединяющая 263 российские IT-компании, попросила власти не допустить принудительного лицензирования зарубежного программного обеспечения для инженеров. Об этом говорится в письме отраслевой организации главе правительства Михаилу Мишустину от 31 января, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Речь в документе идет, в том числе о системах автоматизированного проектирования — САПР; системах моделирования при строительстве объектов — BIM, системах жизненного цикла объектов — PLM. Авторы документа отмечают, что российские клиенты не желают переходить на отечественное ПО самостоятельно, и если зарубежные аналоги получат лицензию, то иностранные вендоры, такие как Autodesk, SolidWorks, Altium, сохранят свое влияние.

Разговор о принудительном лицензировании стартовал в прошлом году с подачи депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, который внес законопроект об объектах авторского и смежного права. Фактически речь шла о декриминализации пиратства, которое касалось и разрешения российским компаниям использовать своей работе нелицензионный софт.

Идею раскритиковали участники рынка и регуляторы, она находится в доработке. Глава Минцифры Максут Шадаев утверждает, что ведомство до конца марта представит собственные предложения о вынужденном регулировании иностранного ПО.

Менеджер по развитию бизнеса Guardant Михаил Чухломин указывает, что доля российского инженерного ПО на отечественном рынке составляет, в зависимости от оценки, от 41 до 58 процентов. Но во многих нишах аналогов зарубежных решений нет.

С ним согласен директор по консалтингу «Рексофта» Виталий Баланда, отмечающий, что в ряде случаев российские разработки лишь фрагментарно закрывают потребности сложного наукоемкого машиностроения, а комплексной замены не предоставляют. Управляющий партнер девелоперской компании Touch Сергей Шиферсон подтвердил, что поиски альтернативы многим зарубежным решениям в России пока ни к чему не привели.

Источник издания на рынке полупроводников утверждает, что никакой потребности в срочной разработке специализированного софта нет, а вот качество результатов его использования и совместимость с техпроцессами фабрик остается под вопросом.

Ранее разработчик решений для кибербезопасности «СерчИнформ» выяснил, что российские компании в целом не смогли перейти на отечественные системы управления базами данных (СУБД). Среди системообразующих предприятий и организаций критической информационной инфраструктуры с их интеграцией справились только 3 и 1,7 процента соответственно, а большинство даже не планируют начинать.