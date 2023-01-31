Российский софт не смог заменить зарубежный

«Ъ»: российские операционки не смогли заменить компаниям зарубежные

Российский софт и системы управления базами данных (СУБД) не смогли заменить отечественным компаниям зарубежные продукты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование разработчика решений для кибербезопасности «СерчИнформ». Перейти на российские IT-решения трудно из-за их плохой совместимости с текущим ПО и оборудованием.

Среди системообразующих предприятий и организаций критической информационной инфраструктуры с их интеграцией справились только 3 и 1,7 процента соответственно. Еще 23 процента находятся в процессе перехода на российские продукты, в большинстве компаний (53 процента) к нему пока не приступали, но планируют.

Системное ПО поддается замещению сложнее всего — не только из-за трудоемкости, но и из-за необходимости переобучать сотрудников и адаптировать имеющийся софт, объяснил руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. При этом отечественные операционки не поддерживают множество компонентов и прикладного ПО, добавил руководитель по развитию решений кибербезопасности «Вымпелкома» Егор Бигун. В «Сибур Диджитал» отметили, что переход на СУБД осуществляется легче благодаря облачным технологиям.

Финансовый сектор столкнулся с наибольшими трудностям при замещении автоматизированных банковских систем (АБС), рассказал управляющий директор по IT и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак. Перечисленные проблемы признают и сами разработчики. «Одной из основных проблем остается совместимость с прикладным софтом и оборудованием»,— сказал гендиректор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

Опрошенные изданием представители рынка утверждают, что полная адаптация российских решений займет до пяти лет. При этом президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ, согласно которому госкомпаниям запрещено использовать иностранное ПО и оборудование для обеспечения работы критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 года.