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Путин запретил иностранное ПО на критической инфраструктуре

Путин запретил госорганам использовать иностранное ПО на критической инфраструктуре

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что уже с 31 марта закупщики не могут покупать иностранное ПО без согласования. Запрет на его использование вводится с 1 января 2025 года. «С 1 января 2025 года органам государственной власти запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — сообщается в документе.

Путин также поручил правительству в течение месяца утвердить требования к ПО, которое будет использоваться на критической инфраструктуре, а также правила к иностранному ПО, используемому на объектах, не являющихся критической инфраструктурой.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования, 30 марта 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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