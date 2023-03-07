Россия стала сбывать больше сырой нефти в ОАЭ

Reuters: российские танкеры стали активнее поставлять необработанную нефть в ОАЭ

В ОАЭ стали сбывать больше российской необработанной нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов.

Поставки увеличились после введения западных санкций в отношении Москвы. С ноября 2022 года Россия доставила в порты Персидского залива около полутора миллионов баррелей сырой нефти. Партии марки Urals поступали на нефтеперерабатывающий завод Ruwais в ОАЭ и в крупнейший на Ближнем Востоке центр торговли Фуджейра. Как отметили эксперты, увеличение поставок говорит о растущем сотрудничестве между Россией и ведущими производителями Персидского залива. Арабские государства сопротивляются попыткам США изолировать Россию и отказываются добывать больше нефти, чтобы вытеснить страну с рынка.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил ввести санкции против судоходной компании из Дубая. Фирму подозревают в том, то она помогала России обходить нефтяные санкции. Еврокомиссия утверждает, что она купила российские танкеры, чей владелец попал под санкции. Эти суда стали перевозить российскую экспортную нефть под новым флагом.