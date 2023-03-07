США не нашли свидетельств причастности России к диверсии на «Северных потоках»

NYT: США не нашли доказательства причастности властей РФ к диверсии на «Северных потоках»

У США нет свидетельств причастности российских властей к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов.

По словам американских чиновников, изучивших недавно собранные разведывательные данные, «они не нашли никаких доказательств причастности российского правительства к атаке».

Официальные лица США считают, что за диверсией на «Северных потоках» стоят поддерживаемые Украиной силы, так как они имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на российские газопроводы. «Они годами выступали против этого проекта, называя его угрозой национальной безопасности, поскольку он позволит России легче продавать газ в Европу», — уточняется в материале NYT. При этом чиновники считают, что ни американские, ни британские граждане не были замешаны в произошедшем.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на «Северных потоках». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.