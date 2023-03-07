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16:26, 7 марта 2023Среда обитания

Одна категория россиянок стала чаще покупать жилье

«Страна Девелопмент»: незамужние россиянки стали на 33% чаще покупать жилье

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Незамужние россиянки стали чаще покупать квартиры. О том, что среди одной категории женщин вырос спрос на недвижимость, говорится в исследовании «Страна Девелопмент», передают «Известия».

Процент незамужних покупательниц вырос на 33 процента. На них приходится 40 процентов от общего количества опрошенных женщин и более 20 процентов от покупателей обоих полов. 73 процента незамужних женщин приобретаю жилье с помощью ипотеки, при этом чаще кредитом пользуются россиянки от 18 до 25 лет и от 26 до 30 лет.

Средний возраст покупательниц составляет 38 лет. Самыми популярными форматами квартир у женщин являются евродвушки — на них приходится 45 процентов спроса. На втором месте оказались студии (35 процентов), а на третьем евротрешки (19 процентов). Наименее востребованными стали четырехкомнатные квартиры евроформата (1 процент). Студии и однокомнатные квартиры чаще покупают женщины от 18 до 25 лет, а евродвушки — женщины старше 40 лет.

В феврале ВТБ подсчитал потраченный на погашение ипотеки объем средств маткапитала. По итогам 2022 года клиенты банка потратили на выплаты по жилищному кредиту 23 миллиарда рублей материнского капитала. В среднем россияне направляли на улучшение жилищных условий 550 тысяч рублей из полученных после рождения ребенка средств.

Александра Качан
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