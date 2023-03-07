В НАТО отказались комментировать новые данные о диверсиях на «Северных потоках»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать новые данные в расследовании диверсии на «Северных потоках», которые опубликовала немецкая газета Die Zeit. По его словам, необходимо дождаться конечных итогов расследования, сообщает РИА Новости.
«Проходит расследование, и нет необходимости делать предположения, кто стоит за этим до того момента, когда расследование будет закончено», — заявил глава альянса.
Столтенберг назвал ситуацию с газопроводами атакой против критической инфраструктуры Европы, отметив, что произошедшее является намеренной диверсией.
Ранее газета Die Zeit сообщила, что прокуратура ФРГ установила связанное с Украиной судно, вероятно причастное к подрыву «Северных потоков». По данным издания, зафрахтовавшая в Польше компания принадлежит украинцам, а на самом судне при обыске были обнаружены следы взрывчатки. В публикации говорится, что одна из западных спецслужб сообщала об этих фактах еще осенью 2022 года.