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21:31, 7 марта 2023Мир

В НАТО отказались комментировать новые данные о диверсиях на «Северных потоках»

Генсек НАТО Столтенберг призвал дождаться итогов расследования подрыва «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать новые данные в расследовании диверсии на «Северных потоках», которые опубликовала немецкая газета Die Zeit. По его словам, необходимо дождаться конечных итогов расследования, сообщает РИА Новости.

«Проходит расследование, и нет необходимости делать предположения, кто стоит за этим до того момента, когда расследование будет закончено», — заявил глава альянса.

Столтенберг назвал ситуацию с газопроводами атакой против критической инфраструктуры Европы, отметив, что произошедшее является намеренной диверсией.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что прокуратура ФРГ установила связанное с Украиной судно, вероятно причастное к подрыву «Северных потоков». По данным издания, зафрахтовавшая в Польше компания принадлежит украинцам, а на самом судне при обыске были обнаружены следы взрывчатки. В публикации говорится, что одна из западных спецслужб сообщала об этих фактах еще осенью 2022 года.

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Марина Совина
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