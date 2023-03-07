Польша анонсировала новые военные поставки Украине

Министр обороны Польши Блащак заявил об отправке 10 танков Leopard 2 Киеву на этой неделе

Варшава поставит Киеву новую партию военной техники, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Его слова приводит Reuters.

«Четыре [танка Leopard 2] уже находятся на Украине, еще 10 отправятся в страну на этой неделе», — анонсировал он.

Отмечается, что Польша обещала отправить в общей сложности 14 танков Leopard 2.

Ранее Блащак заявил о прибытии на Украину американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он также уточнил, что Варшава передала Киеву вооружений на сумму более 2,2 миллиарда евро.