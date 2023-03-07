На Украину прибыли системы ПВО Patriot

Польский министр Блащак заявил о прибытии на Украину американских систем ПВО Patriot

На Украину прибыли поставляемые США системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razón.

«Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины», — заявил он.

Блащак также отметил, что решение о поставке Киеву самолетов необходимо принимать на более широком союзническом уровне. Он также заявил, что Варшава передала Украине вооружений на сумму более 2,2 миллиарда евро.

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине в случае их поставки США. «Конечно, пощелкаем, 100 процентов!» — отметил глава государства.