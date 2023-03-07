Пятилетний россиянин выпал из окна многоэтажки и выжил

В Волгограде пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа и выжил

В Волгограде пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, мальчик выпал из окна второго этажа дома на улице Славская Советского района, когда его 21-летняя мать была дома. Известно, что ребенок облокотился на москитную сетку, из-за чего выпал.

После случившегося проверку начали инспекторы по делам несовершеннолетних. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Ранее в Москве 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа жилого дома в районе Чертаново и выжила. Ее обнаружили под окнами прохожие. которые вызвали врачей. Подросток состояла на учете в психоневрологическом диспансере.