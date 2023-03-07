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12:45, 7 марта 2023Россия

В Кремле высказались о предпосылках окончания СВО

Пресс-секретарь Путина Песков не увидел предпосылок для окончания спецоперации на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло в настоящий момент нет. Так о возможности окончания специальной военной операции (СВО) высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в связи с отсутствием предпосылок к миру, Россия будет решать поставленные цели путем дальнейшего проведения СВО.

При этом в Кремле отмечали, что на Украине по-прежнему существуют силы, готовые к переговорам и способные на них.

Последние очные переговоры двух стран прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились.

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Марк Леонов
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