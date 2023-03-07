Проверка зрения в оптике спасла девятилетней девочке жизнь

Mirror: оптометрист обнаружил у девочки гидроцефалию при проверке зрения и спас ей жизнь

Во время рутинной проверки зрения работник оптики случайно обнаружил у девятилетней девочки опасную патологию, и это спасло ей жизнь. Как сообщает Mirror, благодаря профессионализму оптометриста врачи вовремя выявили заболевание, которое могло стать для ребенка смертельным.

Родители привели девятилетнюю Поппи-Мэй Лидс в оптику, чтобы проверить ей зрение. Когда специалист начал осматривать глаза девочки, он заметил тревожные симптомы, указывающие на то, что у ребенка в любой момент может начаться опасный приступ, связанный с внутричерепным давлением. Оптик-оптометрист Мруданг Патель сразу же направил девочку на срочное МРТ мозга. После МРТ ребенка экстренно доставили в больницу. Оказалось, что из-за дефекта в мозгу Поппи-Мэй скапливалась жидкость, из-за которой у нее было повышенное внутричерепное давление. Хирурги откачали лишнюю жидкость, а также установили девочке резервуар, который в будущем позволит проводить эту процедуру регулярно и не подвергая ее опасности.

Через месяц после госпитализации врачи с уверенностью смогли поставить Поппи-Мэй диагноз «гидроцефалия». Симптомы этого состояния могут включать головокружение, тошноту, затуманенное зрение и проблемы с координацией. Без наблюдения и лечения гидроцефалия может привести к эпилептическим приступам, поражению мозга и смерти.

Поппи-Мэй страдала от проблем со зрением и периодических приступов головокружения и головной боли, но доктора не относились к симптомам всерьез.

Мы испытываем невероятную благодарность судьбе и мистеру Пателю, ведь эта история могла закончиться совсем иначе. Доктора сказали нам, что это, вероятно, врожденная патология и что у Поппи-Мэй в любой момент мог начаться приступ, у которого мог быть летальный исход Кэйли Лидс мать Поппи-Мэй

Девочку уже выписали из больницы, и, хотя впереди у нее еще долгая реабилитация, она уже успела навестить Пателя и вручить ему цветы и шоколад в знак признательности.

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