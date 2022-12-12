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14:43, 12 декабря 2022Из жизни

Выкидыш спас жизнь смертельно больной женщины

BBC News: в Шотландии выкидыш спас жизнь больной раком женщины

Фото: Stephen Andrews / Unsplash

В Шотландии случившийся у женщины выкидыш спас ее от смертельно опасной болезни. О том, как нерожденный ребенок помог матери, пишет BBC News.

35-летняя визиажист Лаура Стратерн забеременела в сентябре 2020 года. На 12-й неделе беременности она пришла на плановое УЗИ, которое показало, что у плода нет сердцебиения. Через несколько дней у Лауры случился выкидыш. После этого она взяла отпуск, чтобы восстановиться.

Во время отдыха она заметила синюю вену на правой груди и решила, что это последствие беременности. Немного подождав, Лаура все же обратилась к терапевту, а тот направил ее в клинику, специализирующуюся на лечении заболеваний молочных желез. Там ее попросили сделать УЗИ груди, после которого у пациентки заподозрили рак молочных желез. Последующие обследования подтвердили подозрение и показали, что рак успел распространиться на лимфатические узлы.

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Поскольку опухоль была слишком большой, ее нельзя было прооперировать сразу. Стратерн назначили курс химиотерапии, после которого остатки опухоли удалили хирургическим путем. «Это была третья стадия рака, но его удалось победить. Врачи сказали, что я должна быть благодарна за спасение своему нерожденному ребенку», — рассказала Лаура и добавила, что вряд ли бы пришла на осмотр к врачу в другой ситуации.

Теперь женщина планирует регулярно обследоваться и делать маммографию. Она советует бережно относиться к здоровью, не игнорировать ощущения дискомфорта и регулярно осматривать свое тело, фиксируя происходящие изменения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рожденный на 12 недель раньше срока ребенок спас жизнь матери, которой требовалась срочная операция по удалению яичника. «Я услышала диагноз "рак яичника" сразу после операции и поняла, что мне предстоит химиотерапия», — рассказала она.

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Евгения Черкасова
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