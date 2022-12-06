В Великобритании ребенок, рожденный на четыре месяца раньше срока, спас жизнь матери

В Великобритании рожденный на 12 недель раньше срока ребенок спас жизнь матери, которой требовалась срочная операция по удалению яичника. Об этом сообщает Daily Mirror.

32-летняя Харриет Элсон ожидала рождение младшей дочери в начале октября. Однако 1 июля она почувствовала странные боли, похожие на родовые схватки. Муж привез ее в больницу, и через 20 минут Элсон на четыре месяца раньше срока родила девочку, которую назвала Мэддисон.

Родители оставили недоношенного ребенка в отделении неонатологии под присмотром врачей и вернулись домой к сыновьям. Через пять дней после родов Харриет приехала в больницу, чтобы навестить дочь, и решила заодно записаться на прием к врачу, поскольку испытывала боли в животе. Во время УЗИ у Элсон обнаружили кисту на правом яичнике и назначили дату повторного обследования.

На втором УЗИ выяснилось, что киста разорвалась, и пациентку начали готовить к срочной операции. Ей пришлось удалить правый яичник и одну фаллопиеву трубу. После удаления органов врачи взяли анализ на гистологию. Выяснилось, что выросшая на яичнике опухоль была раковой.

«Я услышала диагноз "рак яичника" сразу после операции и поняла, что мне предстоит химиотерапия», — вспоминает Харриет. Пока она лечилась в клинике под наблюдением врачей, ее супруг присматривал за детьми. Элсон призналась, что очень благодарна родившейся раньше времени дочери за ее спасенную жизнь. Женщина рассчитывает вернуться домой к Рождеству.

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