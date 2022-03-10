Семилетняя девочка спасла жизнь потерявшей сознание матери

Семилетняя дочь спасла жизнь матери, у которой проявились редкие симптомы COVID-19

Семилетняя жительница американского города Монтгомери, штат Алабама, спасла жизнь потерявшей сознание матери, у которой проявились редкие симптомы COVID-19. Об этом сообщает Alabama News.

Эмажай Хенри почувствовала недомогание. Женщине стало настолько плохо, что она была не в силах ходить и говорить, поэтому не могла самостоятельно обратиться за помощью. «Казалось, кто-то выкачал весь воздух из моих легких», — позже описала она свое состояние.

Когда американка попыталась дойти до дома соседей, она неожиданно упала и потеряла сознание. Семилетняя дочь женщины Иджипт и ее младшая сестра впали в панику. «Моя сестра плакала и гладила маму по животу. Я не знала, что делать и была очень напугана», — призналась девочка.

Иджипт догадалась добежать до телефона и позвонить в службу спасения. Девочка сообщила диспетчеру домашний адрес и описала, что произошло с матерью.

Позже оказалось, что Хенри заразилась COVID-19, и у нее проявились редкие симптомы заболевания.

Когда женщину выписали из больницы, она поблагодарила дочь за то, что та спасла ей жизнь: «Я так горжусь ею за этот момент. Большинство детей, и даже многие взрослые, растерялись бы. Я очень благодарна ей за то, что она была рядом и спасла меня».

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик из испанского города Валенсия спас жизнь беременной матери, которая потеряла сознание. Он открыл приложение WhatsApp и начал рассылать родственникам голосовые сообщения, в которых говорил, что его мать лежит на полу и не шевелится.

