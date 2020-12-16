Четырехлетний ребенок спас жизнь беременной матери

Четырехлетний мальчик из испанского города Валенсия спас жизнь беременной матери, которая потеряла сознание. Об этом сообщает издание Euro Weekly News.

Утром 13 декабря беременная женщина потеряла сознание, не успев вызвать скорую помощь. Ее четырехлетний сын взял телефон и открыл приложение WhatsApp. Он начал рассылать родственникам голосовые сообщения, в которых говорил, что его мать лежит на полу и не шевелится.

Один из родственников вызвал сотрудников экстренных служб. Полицейские первыми прибыли на место происшествия, но не смогли попасть в дом, мальчик разговаривал с ними через закрытую дверь. Ребенок не смог открыть им. Полицейские вызвали спасателей и скорую помощь.

Спасатели выбили дверь, и парамедики доставили мать мальчика в больницу. Сообщается, что она перенесла инсульт.

Ранее сообщалось, что мальчик из английского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, спас беременную мать, когда она потеряла сознание из-за развившегося у нее сепсиса. Он не смог разбудить мать, и решил позвонить своей тете при помощи iPad.