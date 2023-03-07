Неспособным достичь оргазма женщинам дали совет
Лишиться оргазмов можно из-за тяжелых и хронических болезней, предупредила специалист по отношениям Колин Нолан. Она дала совет неспособным достичь удовольствия женщинам в авторской колонке для издания Irish Examiner.
Нолан рассказала обратившейся к ней за помощью девушке, что для выяснения причин потери способности достичь оргазма необходимо пройти медицинское обследование. По ее словам, часто у женщин решающую роль играют гормоны. Также нелишней станет консультация психолога, который поможет разобраться в жизненных обстоятельствах и истории сексуальной жизни.
Я могу возбудиться, если мой партнер инициирует секс, но оргазмов у меня нет. Я не могу их достичь и при помощи мастурбации. Мне только чуть за тридцать, дело не в менопаузе. Что же мне делать?
Специалист по отношениям отметила, что тревожным звонком является невозможность достичь оргазма самостоятельно. Для описания такого состояния существует термин «аноргазмия», пояснила Нолан. Аноргазмия бывает пожизненной, приобретенной, ситуационной и генерализованной.
Лишиться оргазмов можно из-за диабета, неврологических проблем, рассеянного склероза, травм, операций. Могут сказаться и вредные привычки: алкоголизм, увлечение табакокурением или наркотиками. Стероиды и опиоиды могут иметь побочные эффекты в виде отсутствия возбуждения у мужчин и женщин
Перед походом к врачу необходимо записать, когда впервые было замечено отсутствие оргазма, есть ли заболевания, в том числе и психические, какие лекарства человек принимает в данный момент. Эта информация поможет терапевту решить, нужно ли направление к узкопрофильному специалисту или можно найти более простое решение, пояснила Нолан.
Депрессия связана с низким либидо и аноргазмией. Несколько иронично, но антидепрессанты также могут уменьшить желание, возбуждение и оргазмы у некоторых женщин
Специалист по отношениям добавила, что сексуальное удовлетворение может пропадать у молодых женщин из-за гормональных противозачаточных средств. «Если проблема в гормональной контрацепции, стоит подумать об использовании презервативов или других барьерных средств», — резюмировала Нолан.
Ранее Колин Нолан призвала не романтизировать прошлые отношения. Она назвала провальной идею возродить роман с мужчиной из прошлого.