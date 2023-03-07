Неспособным достичь оргазма женщинам дали совет

Специалист по отношениям Нолан предупредила, что лишиться оргазмов можно из-за болезней

Лишиться оргазмов можно из-за тяжелых и хронических болезней, предупредила специалист по отношениям Колин Нолан. Она дала совет неспособным достичь удовольствия женщинам в авторской колонке для издания Irish Examiner.

Нолан рассказала обратившейся к ней за помощью девушке, что для выяснения причин потери способности достичь оргазма необходимо пройти медицинское обследование. По ее словам, часто у женщин решающую роль играют гормоны. Также нелишней станет консультация психолога, который поможет разобраться в жизненных обстоятельствах и истории сексуальной жизни.

Я могу возбудиться, если мой партнер инициирует секс, но оргазмов у меня нет. Я не могу их достичь и при помощи мастурбации. Мне только чуть за тридцать, дело не в менопаузе. Что же мне делать? женщина, неспособная достичь оргазма

Специалист по отношениям отметила, что тревожным звонком является невозможность достичь оргазма самостоятельно. Для описания такого состояния существует термин «аноргазмия», пояснила Нолан. Аноргазмия бывает пожизненной, приобретенной, ситуационной и генерализованной.

Лишиться оргазмов можно из-за диабета, неврологических проблем, рассеянного склероза, травм, операций. Могут сказаться и вредные привычки: алкоголизм, увлечение табакокурением или наркотиками. Стероиды и опиоиды могут иметь побочные эффекты в виде отсутствия возбуждения у мужчин и женщин Колин Нолан специалист по отношениям

Перед походом к врачу необходимо записать, когда впервые было замечено отсутствие оргазма, есть ли заболевания, в том числе и психические, какие лекарства человек принимает в данный момент. Эта информация поможет терапевту решить, нужно ли направление к узкопрофильному специалисту или можно найти более простое решение, пояснила Нолан.

Депрессия связана с низким либидо и аноргазмией. Несколько иронично, но антидепрессанты также могут уменьшить желание, возбуждение и оргазмы у некоторых женщин

Колин Нолан специалист по отношениям

Специалист по отношениям добавила, что сексуальное удовлетворение может пропадать у молодых женщин из-за гормональных противозачаточных средств. «Если проблема в гормональной контрацепции, стоит подумать об использовании презервативов или других барьерных средств», — резюмировала Нолан.

Ранее Колин Нолан призвала не романтизировать прошлые отношения. Она назвала провальной идею возродить роман с мужчиной из прошлого.