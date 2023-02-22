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20:03, 22 февраля 2023Забота о себе

Эксперт по отношениям призвала не романтизировать прошлые отношения

Эксперт по отношениям Нолан назвала провальной идею возродить роман с мужчиной из прошлого

Фото: Fizkes / Shutterstock

Идея возродить роман с мужчиной из далекого прошлого является провальной, считает эксперт по отношениям Колин Нолан. В авторской колонке для Mirror она призвала не романтизировать давно пережитые отношения.

За советом к Нолан обратилась 45-летняя разведенная женщина. Она рассказала, что после развода долгое время была одинокой и уже отчаялась встретить своего мужчину. Вскоре она начала переписываться в соцсети с мужчиной, с которым у нее был роман в юности.

Я обожала этого парня и была по-настоящему влюблена в него. Я разорвала отношения по причинам, которые сейчас считаю глупыми. Я уверена, что упустила любовь всей своей жизни. Должна ли я сказать ему, что я все еще думаю о нем? Даже если он чувствует то же самое, он живет так далеко...

разведенная женщина

Женщина добавила, что у ее экс-избранника есть молодая подруга, с которой он пока не планирует связать свою жизнь.

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Нолан предупредила, что ей непросто, но приходится говорить жесткую правду. «Вы романтизируете все это. Ваш рассказ похож на романтическую комедию», — заявила эксперт по отношениям.

Правда в том, что ваши отношения могли бы и не сложиться, если бы вы его не бросили. Хорошо, что он уехал и устроил свою жизнь. Вам следует думать о ком-то поближе

Колин Ноланэксперт по отношениям

Нолан добавила, что у мужчины есть подруга, пусть даже и временная. Поэтому в данном случае с любовником из прошлого лучше просто дружить.

«Тот, кто кажется недосягаемым, всегда кажется привлекательным. Честно говоря, возлагать надежды на роман с ним — это движение назад, а не вперед», — подвела итог Нолан.

Ранее Колин Нолан дала совет женщине, начавшей отношения с мужем подруги. Она призвала задуматься, хорош ли мужчина, согласившийся на интрижку с подругой жены.

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Вера Владзиевская
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