Завязавшим роман с мужем подруги женщинам дали совет

Коуч Нолан: завязавшим роман с мужем подруги женщинам стоит оценить риски этих отношений

Завязавшим роман с мужем подруги женщинам стоит узнать у мужчины о серьезности его намерений и оценить все риски такого рода отношений, уверена коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке в издании Daily Mirror.

31-летняя одинокая читательница написала Нолан письмо, в котором призналась, что неожиданно для себя вступила в отношения с женатым мужчиной. Их роман начался несколько недель назад, когда она посетила вечеринку в доме подруги детства. После окончания праздника муж подруги вызвался отвезти женщину домой из-за того, что она выпила лишнего и не могла сама сесть за руль.

В ту ночь, когда он остановился у моего дома и я благодарила его за то, что он меня подвез, он наклонился и поцеловал меня. Это был не дружеский поцелуй в щеку, а полноценный — и мне это понравилось Из письма читательницы Колин Нолан

По словам читательницы, на следующий день мужчина написал ей, что хочет встретиться. Она согласилась, хотя и понимала, что это неправильно. С тех пор они занимаются сексом при каждой возможности. Женщина призналась, что влюбилась, и не знает, что делать дальше: она чувствует себя виноватой, так как его жена — ее близкая подруга, но завершить отношения не может.

В ответ на это письмо Нолан заявила, что заявление читательницы, что она зависима от этого романа и потому не может расстаться с мужем подруги — лишь оправдание. На самом деле она просто не хочет разрывать эту связь и не испытывает чувства вины за нее. Однако, по мнению коуча, прежде чем продолжать эти отношения, женщине стоит спросить себя, что за мужчина завязывает интрижку с подругой собственной жены.

Вы можете быть влюблены и фантазировать о том, чтобы сбежать с ним и устроить совместную жизнь, но для него это, вполне вероятно, просто забавная интрижка. Он может даже сказать, что любит вас, и пообещать что угодно, но собирается ли он на самом деле бросить жену ради вас? Колин Нолан Коуч по отношениям

Нолан посоветовала читательнице, если она искренне любит этого мужчину, как можно скорее выяснить серьезность его намерений, так как, чем дольше продолжается этот роман, тем выше вероятность, что о нем узнает жена. Прежде чем разрушать брак и дружбу, нужно удостовериться, что это того стоит, заключила коуч.

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