Раскрыт неожиданный признак несчастливых отношений

Психотерапевт Тозер: в несчастливых отношениях партнеры не празднуют День всех влюбленных

Люди в несчастливых отношениях обычно не празднуют День всех влюбленных, уверена австралийский семейный психотерапевт Ди Тозер. Этот неожиданный признак проблем в паре она раскрыла изданию Daily Mail.

Основываясь на своем 30-летнем опыте работы, Тозер заявила, что пары, испытывающие трудности в отношениях, не заинтересованы в том, чтобы отмечать день святого Валентина. По ее мнению, хотя этот праздник в последние годы чрезмерно коммерциализирован, для счастливых влюбленных он — дополнительный повод отпраздновать свои чувства. В этот день партнеры могут сосредоточиться на своих отношениях, забыв о повседневных проблемах.

Я иногда сравниваю отношения с каруселью. Это весело, но с каждым следующим кругом острота ощущений теряется, и легко упустить из виду, зачем вы вообще отправились в эту поездку. Приоритет посвящать время наслаждению любовью друг друга размывается до такой степени, что не праздновать ее становится нормой Ди Тозер семейный психотерапевт

Психотерапевт подчеркнула, что в течение года у пар практически нет времени на то, чтобы побыть наедине, особенно при наличии детей. Совмещая их воспитание, работу, спорт и социальную активность, родители обычно вымотаны к концу недели, и романтика отступает на второй план. День всех влюбленных является для них редким поводом провести время вместе.

Ранее семейный психолог Ася Кочергина перечислила признаки обреченных на провал отношений. По ее мнению, дисбаланс финансовой, эмоциональной или любой другой власти в паре является характерным признаком серьезных проблем.