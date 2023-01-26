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17:16, 26 января 2023Забота о себе

Психолог перечислила признаки обреченных на провал отношений

Психолог Кочергина назвала дисбаланс власти в паре признаком деструктивных отношений

Фото: Shutterstock

Дисбаланс финансовой, эмоциональной или любой другой власти в паре является характерным признаком деструктивных отношений. Этот и еще два тревожных симптома обреченного на провал союза семейный психолог Ася Кочергина перечислила «Газете.Ru».

Первым и одним из самых важных признаков нездоровых отношений специалистка назвала проявление любых форм насилия. По ее мнению, это сигнал к немедленному расставанию с партнером.

Любое насилие недопустимо. Никакая работа над отношениями, никакая терапия невозможна, пока есть насилие. Оно должно быть остановлено сразу и не повторяться вновь

Ася Кочергина Семейный психолог
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Также Кочергина посоветовала обратить внимание на баланс власти в отношениях. У партнеров могут быть разные изначальные договоренности относительно финансов, быта и досуга, но, если один из них начинает проявлять замашки диктатора, необходимо обсуждать ситуацию и стараться выровнять ее. В здоровых отношениях никто не должен чувствовать себя ниже или выше другого, опираясь на финансовый или другой уровни, подчеркнула специалистка.

В качестве последнего важного признака отсутствия взаимопонимания Кочергина назвала неумение партнеров договариваться и находить компромиссы. В счастливых отношениях люди должны спокойно и без боязни обсуждать любые проблемы и уметь принимать совместные решения, подытожила психолог.

Ранее сексопатолог Аманда Мейджор назвала способ рассказать партнеру об измене. Она посоветовала сделать это без оправданий и попыток переложить на него часть ответственности за свои действия.

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Наталья Обрядина
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